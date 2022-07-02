عماد الدين حسين: يجب فلترة وتنظيم الآراء في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا يعرف حتى الأن دور مجلس الأمناء «للأمانة لا أعرف دور مجلس الأمناء وهنعمل إيه بالظبط»، مشيرًا إلى أنه سيعرف ذلك خلال الاجتماع الأول المنتظر الأسبوع الجاري، طبقًا للموعد السابق منتظر إعلان الموعد تحديدًا من الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

يجب فلترة الآراء

وأوضح حسين خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن يجب أن يكون هناك لجنة ضمن الحوار الوطني وتكون مهمتها فلترة وتنظم وتبوب وتفهرس هذه الآراء وتضعها في السياق الصحيح، مضيفًا: «بالتالي أبقى عملت خدمة عظيمة جدًا إن أنا أديت للناس حق التعبير، ثم نظمت الأمر بصورة طبيعية واضحة ومين اللي هيشارك وهل هو حوار سياسي فقط أو اقتصادي فقط».

ضرورة الاتفاق على قواعد عامة للحوار

وتوقع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن يشمل الحوار الوطني كل القضايا، «مفيش حاجة اسمها اقتصاد وسياسة» ضاربًا المثل بالحديث عن سعر الفائدة، والذي يعتبر من السياسة والاقتصاد و«كله متداخل في بعضه»، مشددًا على ضرورة الاتفاق على قواعد عامة للحوار وأنه سيكون هناك أولويات عمومية وأخرى من لجان نوعية، مشددًا على أن الحوار يكون بين المختلفين وليس الأصدقاء.

وأشار حسين إلى أن الفرقاء يجلسون سويًا، ضاربًا المثل بمصر ودولة الاحتلال والأمريكان والصينيين، مضيفًا :«فما بالك بأبناء الوطن الواحد».