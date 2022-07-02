«دقيقة و9 ثوان».. فيديو يرصد الظهور الأخير لشيماء جمال

نشرت جريدة الوطن، عبر بث مباشر لها مقطع فيديو مدته دقيقة و9 ثوان، يرصد آخر ظهور للمذيعة شيماء جمال قبل قتلها على يد زوجها المستشار المرفوع عنه الحصانة من إحدى الجهات القضائية.

وتظهر في الفيديو المذيعة شيماء جمال وهي تغادر سيارتها وتتجه لسيارة زوجها، حيث جرى التقاط الفيديو بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة أمام منزلها، وكان هذا الفيديو هو بداية الخيط لاكتشاف تورط زوجها في قتلها.

الفيديو كان بداية كشف تورط زوجها

وكان الفيديو هو نقطة بداية اكتشاف كذب زوجها، إذ أبلغ عضو بأحد الهيئات القضائية باختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال من أمام أحد المراكز التجارية، قبل أن يتبين كذب روايته بهذا الفيديو والذي ظهرت فيه زوجته قبل قتلها وهي تتجه لركوب سيارته وتركبها بالفعل.

متزوجة منذ 8 سنوات

وكانت النيابة العامة، قررت حبس زوج المجني عليها المذيعة شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليها متزوجة منذ 8 سنوات وأن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، حيث قتلها ودفنها في أحد المزارع بمنطقة البدرشين.