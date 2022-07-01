تعرف على سبب الخيانة بين زوج شيماء جمال وشريكه بعد قتلها

منذ الإعلان عن مقتل المذيعة شيماء جمال واستخراج جثمانها من مزرعة بالبدرشين، مساء يوم الإثنين الماضي، ومباحث الجيزة في استنفار حتى تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الجريمة الرئيسي، وهو الزوج، بعد أيام من القبض على شريكه وحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، لكن اللافت للنظر، لماذا كشف صديق الزوج للمباحث تفاصيل الجريمة، وأرشد عن جثمان المذيعة شيماء جمال بعد دفنه بأيام؟

سبب الخيانة بين زوج شيماء جمال وشريكه في الجريمة

ووفق مصادر أمنية أن الشكوك الأمنية في صديق الزوج وكثرة استجوابه عن علاقته بالزوج والمذيعة شيماء جمال، عندها قرر خيانة صديقه بمبدأ «اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا» فتوجه إلى الشرطة واعترف من تلقاء نفسه بحزء من التفاصيل، مدعيًا أنه لم يشارك في الجريمة، وأنه شاهد الزوج وهو يخنقها وقت أن كان قريبا منه، وأرشد عن مكان دفن الجثمان، وانتقل فريق أمني وقضائي إلى مزرعة بأبو النمرس، وتم استخراج الجثمان من المكان الذي أشار إليه صديق الزوج.

التحقيقات: صديق زوج المذيعة شيماء جمال شريكًا في الجريمة

بينت تحقيقات النيابة أن خيانة صديق الزوج لشريكه كانت للهرب من جريمته، إذ أوضحت التحقيقات أن صديق زوج المذيعة شيماء جمال فاعل أصلي في الجريمة، وأنه كان على علم بها قبل شهرين من تنفيذها وأنهما وضعا خطة الجريمة سويًا بعد استئجار مزرعة في أبو صير خصيصًا لتنفيذ الجريمة؛ والتخلص من المذيعة ودفن جثمانها في حفرة أعدت قبل القتل.

زوج المذيعة شيماء جمال خنقها بـ«سكارف»

وأفادت تحريات المباحث أن زوج المذيعة شيماء جمال خنقها بـ«سكارف» كانت ترتديه على ملابسها عقب وصولهما إلى المزرعة وبعد دقائق من تنفيذه للجريمة ساعده شريكه في نقل الجثمان إلى الحفرة، وألقى الزوج ماء نار عليها من أجل تشويه ملامح وجهها ودفنا الجثمان قبل أن ينصرفا.