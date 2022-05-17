عواصف رملية تضرب دولا عربية.. وإنقاذ مهاجرين غير شرعيين شرقي تونس

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، من أبرزها، العواصف الرملية التي شهدتها عدد من الدول بينها السعودية والكويت والعراق، فيما تحقق السلطات لكشف ملابسات انفجار وقع صباح أمس الاثنين في المنزل الوظيفي لوزير الداخلية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحا نشطة وأتربة، مشيرا إلى استمرار الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، فيما نبه المركز، من رياح نشطة وأتربة على منطقة حائل تستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

وأشار مركز الأرصاد السعودي، إلى تكون عوالق ترابية على منطقة عسير، حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، من عواصف رملية على منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، 02:00 فجرا بتوقيت القاهرة، وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إن من المتوقع أن تتسبب العواصف في انعدام الرؤية الأفقية إضافة لوجود نشاط في الرياح السطحية، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام، إن العاصفة الرملية قادمة من الكويت، التي تأثرت بشكل كبير من العاصفة منذ صباح أمس الاثنين، فيما أشار الدفاع المدني السعودي، إلى أهم المدن والمحافظات المتوقع تأثرها بالظروف الجوية القاسية: الزلفى والغاط والمجمعة ونادق ورماح وشقراء.

تعطيل الدراسة في العاصمة العراقية

وفي العراق، وجه محافظ العاصمة بغداد محمد جابر العطا، تعطيل المدارس، وتأجيل الامتحانات في المدارس، اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية الناجم عن العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

وأمس الاثنين، توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، انحسار العواصف الترابية مع حصول تقلبات جوية بينها المنخفض الموسمي الهندي. وتسببت العواصف الترابية التي ضربت العراق، بإيقاف الحركة البحرية للموانئ جنوبي البلاد، فيما حددت هيئة الأنواء الجوية، في العراق، موعد زوال العاصفة الترابية تدريجياً ابتداءً من ظهر اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية واع.

العراق تعلن ارتفاع حالات الاختناق إلى 4 آلاف شخص

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع حالات الاختناق الى 4 الاف شخص، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عدد من محافظات البلاد.

وفي دير الزور السورية، قالت مصادر، إن 7 أشخاص لقى مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين، نتيجة العاصفة الغبارية التي ضربت شرقي البلاد.

وفي الكويت، تعرض البلاد إلى موجة غبار كثيفة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية، فيما ‫دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية، وفقا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

ليبيا: القبض على 41 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل الزاوية

و أحبط حرس الحدود الليبي، عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية، وألقى القبض على 41 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، قبالة سواحل مدينة الزاوية الواقعة في الساحل الغربي لـ البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية واس.

وفي تونس، تمكن حرس الحدود البحري، من إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي على متن زورق قبالة سواحل محافظة نابل الواقعة شرقي تونس، كانوا ينوون الإبحار نحو السواحل الأوروبية،، فيما أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بالتحقيق لكشف ملابسات انفجار وقع صباح أمس الاثنين في المنزل الوظيفي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، والذي أسفر عن تعرض زوجة الوزير إلى إصابات طفيفة.

وأمس الاثنين، قال وسائل إعلام تونسية، إن الانفجار، كان جراء تسرب للغاز، فيما أشار مصدر أمني، إلى ان الانفجار لم يسفر عن أضرار لوزير الداخلية الذي كان موجودا بالمنزل.

وفي السعودية، تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على مواطنين بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.