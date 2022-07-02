اليوم.. محافظ المنيا يتقدم مسيرة للاحتفال بذكرى 30 يونيو

يتقدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، مسيرة رياضية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في تمام الساعة السادسة مساءً من أمام النادي الرياضي بشارع كورنيش النيل.

حفل زفاف جماعي لـ100 عريس وعروس

ونظم حزب مستقبل وطن محافظة المنيا، أول أمس الخميس، حفل زفاف جماعي لـ 100 عريس وعروسة يمثلون جميع مراكز المحافظة، ضمن مبادرة هدية الرئيس، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وأمناء المراكز والاقسام وأهالي وأسر العرائس.

توزيع ثلاجات وغسالات وشاشات

وشهد حفل الزفاف قيام الحزب بتسليم كل عروس 6 أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة وخلاط ومكواه، كما تم تشغيل الأغاني الوطنية وسط أجواء احتفالية للعرائس، وفي الختام قدم العرائس الشكر لرئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية.

ونظم الحزب بالتعاون مع حزبي الشعب الجمهوري ومصر الحديثة احتفالية بساحة ميدان بالاس بمدينة المنيا، كما نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» احتفالية كبري بساحة ميدان بالاس للاحتفال بالذكري التاسعة لثورة ٣٠ يونيو بالتعاون مع حزبى الشعب الجمهورى ومصر الحديثة بمحافظة المنيا.

وشهدت الاحتفالية التي بدأت من الساعة السادسة مساء حضور الأهالي وقيادات الأحزاب وتزينت ساحة الميدان بشاشات كبرى عرض عليها أفلام وثائقية وتسجيلية عن إنجازات الجمهورية الجديدة كما تضمنت الاحتفالية أجواء فنية في حب مصر وردد خلالها الأهالي الأغاني الوطنية وحملوا أعلام مصر كما تم توزيع الهدايا على الأطفال والمواطنين.