مظاهرات في «أكرون» الأمريكية على خلفية مقتل شاب

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات الماضية، عدة أحداث كان من أهمها المظاهرات التي شهدتها مدينة «أكرون» بولاية «أوهايو» أثر إطلاق الشرطة النار على شاب أمريكي من أصل إفريقي، فيما هاجم رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، «المحكمة العليا» بعد قرارها إلغاء حق الإجهاض

وشهدت مدينة «أكرون» بولاية «أوهايو» الواقعة في منطقة غرب الوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، مظاهرات غاضبة على إثر مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي أصيب بعشرات الرصاصات التي أطلقتها الشرطة أثناء محاولة اعتقاله.

وقالت منظمة «حياة السود مهمة» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن شاب أمريكي من أصل إفريقي يدعى «جايلاند ووكر»، يبلغ من العمر «25 عاما» أصيب بالرصاص 60 مرة.

وقتل «ووكر»، يوم الاثنين الماضي،أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية، فيما أعلنت شرطة المدينة الأمريكية، إن القتيل أطلق النار على عناصرها أثناء مطاردته.

وتعرض عناصر الشرطة المعنيون بمقتل «ووكر» للتوقيف الإداري في انتظار انتهاء التحقيق، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن 8 من رجال الشرطة أطلقوا على «ووكر» أكثر من 90 رصاصة.

من جانبه، أوضح كين أبارنو، محامي أسرة «ووكر»، أنه يعتقد أن 7 ضباط بيض وضابط أسود أطلقوا النار على الشاب، وفقا لما ذكره موقع «يو أس أيه توداي».

شرطة «أكرون»: تصرفات ووكر دفعت عناصرها إلى تقدير وجود تهديد مميت

وأضافت شرطة «أكرون»، مسقط رأس نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، أن تصرفات ووكر دفعت عناصرها إلى تقدير وجود تهديد مميت في ممارساته، وأطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوه، مشيرة إلى العثور على سلاح في السيارة التي تركها السائق الفار.

ويخطط المسؤولون المحليون، غدا الأحد، لنشر لقطات للأحداث المحيطة بإطلاق الشرطة النار على «ووكر».

الرئيس الأمريكي: أشارك الغضب العام نحو المحكمة المتطرفة

بدوره هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، من جديد،«المحكمة العليا» في بلاده بعد قرارها إلغاء حق الإجهاض، وقال في اجتماع مع حكام الولايات، إنه يشارك الغضب العام نحو المحكمة المتطرفة، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوراء وتقليص الحقوق.

وفي الأسبوع الماضي، ألغت المحكمة العليا الأمريكية، الحق في الإجهاض، بحجة أنه غير دستوري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بايدن، أن في الوقت الحالي ليس لدى الحزب الديمقراطي أصوات في «مجلس الشيوخ»، معربا عن أمله في تغير الوضع بعد انتخابات نوفمبر المقبل.

بدوره، كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة ماريلاند بالاشتراك مع شركة أبحاث «نيلسون سكاربورو»، تسجيل30.1% أو ثلث الأمريكيين البيض، زيادة ملحوظة في التمييز ضدهم في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى السنوات الـ5 الماضية.

وقال 28.9% من المشاركين البيض، إن هناك زيادة ملحوظة في التمييز ضد الآسيويين في الولايات المتحدة، فيما أشار 21.7% إلى وجود تمييز ضد اليهود، و20.4% ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، و19.7% ضد المسلمين، و14.7% ضد المواطنين من أصول أمريكية لاتينية.

53.2 % من «السكان السود»: زيادة ملحوظة في التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي

كما لاحظ 53.2% من «السكان السود»، زيادة ملحوظة في التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، و38.9% ضد الآسيويين، و33.3% ضد المواطنين من أصول أمريكية لاتينية، و29.3% ضد المسلمين، و23.7% ضد اليهود و 13% فقط من «السود» أن السكان البيض في الولايات المتحدة الأمريكي شهدوا زيادة ملحوظة في التمييز على مدى الـ5 سنوات الماضية.

اقتصاديا، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس الأول الخميس، إن الأمريكيين، أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد، وأكثر قلقا بشأن التضخم، وأكثر قلقا بشأن سوق العمل، وأوضح استطلاع أجرته موقع «مومينتيف» البحثي الإلكتروني، إن 52% من البالغين الأمريكيين، قالوا إنهم أسوأ حالا من الناحية المالية مقارنة بوضعهم خلال العام الماضي 2021، فيما ذكر 14% فقط من الأمريكيين أنهم أحسن حالا من العام الماضي.

ويوم الأربعاء الماضي، أشارت وزارة التجارة الأمريكية، إلى انكماش اقتصاد البلاد بمعدل سنوي قدره 1.6% في الربع الأول من العام في التقدير الثالث والأخير، فيما مثلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أول انكماش للاقتصاد منذ بداية «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.