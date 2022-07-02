قصف روسي على «باخموت».. ودوي انفجارات قوية في «ميكولايف» الأوكرانية

أصيب 5 أشخاص على الاقل بينهم طفل جراء قصف روسي وغارة جوية استهدفت مدينة «باخموت» الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعلن رئيس بلدية ميكولايف الأوكرانية، أولكسندر سينكيفيتش، دوي انفجارات قوية في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داعيا على «تليجرام»، المواطنين التزام البقاء في الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء «ميكولايف» الواقعة بالقرب من البحر الأسود في جنوبي أوكرانيا، قبل الانفجارات، وفقا لما ذكرته قناة «المملكة» الأردنية.

أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية تدمر موقعين للقيادة

وفي وقت سابق، دمرت أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية، موقعين للقيادة و5 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى: إيفانو درايفكا وسيفرسك بجمهورية «دونيتسك» الشعبية، وبيلوجوروفكا بجمهورية «لوجانسك» الشعبية، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 26 منطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إنه سيتم في القريب العاجل تحرير مدينة «ليسيتشانسك» بالكامل في جمهورية «لوجانسك» الشعبية من النازيين الأوكرانيين والمرتزقة، مشيرا على «تليجرام»، إلى دخول القوات الخاصة في الحرس الوطني الروسي من الشيشان، ومقاتلو لوجانسك والمتطوعون تحت قيادة زميد شلايف، المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أشار دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن اتهامات «كييف» لـ«موسكو» بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لا تستحق الاهتمام.

بدوره، أوضح الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تتفاوض بنشاط على أسلحة جديدة من الشركاء، مضيفا، إنه ضروري لدونباس، لمنطقة خاركيف، في جنوبي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي من ليتوانيا بيتراس أوستريفيتيوس، إن المقاتلات الأمريكية ستساعد في حماية السماء وإنقاذ الأرواح في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الصاروخي مطلوبة حتما حماية فعالة لـ«كييف».

أناستاسياديس: العقوبات المفروضة ضد «موسكو» ضربت مجالات اقتصاد قبرص

وفي سياق متصل، قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس، إن العقوبات المفروضة ضد «موسكو» ضربت مجالات الاقتصاد القبرصي وفي مقدمتها السياحة والبنوك وتصدير الخدمات نظرا لعلاقات بلاده مع روسيا في هذه المجالات.

بدوره، أوضح الرئيس السابق لمعهد «إيفو ميونخ»، هانز فيرنر سينن، أن المسؤولية الرئيسية عن التضخم المرتفع بشكل غير عادي في أوروبا تقع على عاتق «البنك المركزي الأوروبي»، مضيفا لموقع «كومباكت» الألماني، إلى إشعال «المركزي الأوروبي» الفتيل، وأصبحت أزمة «كورونا» الشرارة التي أشعلت النار في كل شيء.