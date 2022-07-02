«كيرة والجن» يتصدر إيرادات السينما المصرية بـ8 ملايين جنيه في يومين

لليوم الثاني على التوالي، يتصدر فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد إيرادات شباك التذاكر، محققًا أمس 4 ملايين و441 ألف جنيه، ليصل ما حققه الفيلم على مدار يومين إلى 8 ملايين و316 ألف جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وفي قائمة الإيرادات اليومية، جاء فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي في المركز الثاني، بإيرادات 154 ألف جنيه، أما فيلم «العنكبوت» في المركز الثالث فحقق 55 ألفًا، بينما وصلت إيرادات فيلم «زومبي» الذي تذيل القائمة لـ 20 ألف جنيه.

تراجع «واحد تاني» للمركز الثاني أمام «كيرة والجن»

وبخلاف تصدر شباك الإيرادات، نجح فيلم «كيرة والجن» في رصد ردود فعل إيجابية لدى الجمهور، وعبروا عن إعجابهم بالفيلم عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ولم تقتصر الإشادات على الجمهور فقط، بل وجه عدد من النجوم وصناع السينما تحية لفريق عمل «كيرة والجن»، من بينهم المخرج محمد دياب، قائلا: «تحية لكل صناع كيرة والجن على المجهود الجبار المبذول في كل العناصر».

آسر ياسين: «كيرة والجن» علامة للسينما المصرية

وتابع «دياب» في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «مروان حامد وأحمد مراد أفلامهم بتحاول دايمًا إنها توصل للمنطقة الصعبة، اللي بين الفيلم التجاري والفني، بصراحة أنا متحيز للي اختار الطريق الصعب، وأتمنى نجاح الفيلم عشان التجارب الضخمة تبقي قابلة للتكرار».

وأشاد الفنان آسر ياسين بالفيلم الذي وصفه بـ«علامة للسينما المصرية»، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «مبروك مبروك، لكل الأصحاب والزمايل اللي اشتغلوا وتعبوا فيه، أنا فخور بكم جدا».