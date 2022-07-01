في أول أيام عرضه بالسينمات.. الجمهور عن فيلم «كيرة والجن»: «3 ساعات عظمة»

ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية رصدها فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد في أول أيام طرحه بدور العرض السينمائي، وذلك بجانب تصدره قائمة الإيرادات اليومية، أمس، حيث حقق الفيلم 3 ملايين و875 ألف جنيه، وعلى الجانب الآخر احتفى الجمهور بالفيلم من خلال تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بخلاف الآراء والتحليلات النقدية لعدد من النقاد.

وعبّر عدد من مشاهدي الفيلم في أول أيام عرضه بالسينمات عن سعادتهم من خلال تغريدات عبر «تويتر»، فقال أحد المشاهدين: «كيرة والجن من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية بلا مبالغة.. شكرًا أحمد مراد ومروان حامد»، بينما علق آخر: «شيء عظيم جدًا ما خيب التوقعات العالية بنسبة لي.. صحيح الفلم طويل مدته 3 ساعات بس أبغي أشوفه ثانية ما اكتفيت من مرة واحدة»، مضيفًا: «مروان حامد يستاهل 10/10 لحاله».

الجمهور يشيد بـ«كيرة والجن»: «شابوه لكل صناع الفيلم»

وقال أحد المشاهدين: «فيلم كيرة والجن حاجة كده عظمة، 3 ساعات ولا أروع، شابوه لكل صناع الفيلم بجد»، ووصلت الإشادات إلى موسيقى الفيلم التي قام بتأليفها هشام نزيه، حيث قال أحد مشاهدي الفيلم: «الموسيقى بتاعت فيلم كيرة والجن هتعيّشك حالة تتمنى ماتخلصش من جمالها»، وأضاف مشاهد آخر: «الواحد يطلع من الفيلم وهو فخور إن فيه إنتاج عربي بهذه الجودة، فيلم رائع من الموسيقى التصويرية الساحرة والإخراج الممتع والأداء التمثيلي، شوفوا الفيلم سينما لأنه يستاهل».

«كيرة والجن»: مستوحى من وقائع حقيقية

ويقدم الفيلم وجبة درامية تاريخية عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، التي تتحدث عن الكفاح الشعبي ضد الاستعمار الإنجليزي في مصر، وجاء في بداية الفيلم تنويه: «هذا الفيلم مبني على خيال مستوحى من وقائع حقيقية، وهو لا يُعد وثيقة تاريخية».

«كيرة والجن» من إخراج مروان حامد، وبطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، وسيد رجب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.