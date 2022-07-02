لينك مسابقة التربية والتعليم 2022.. فتح باب التقديم حتى 24 يوليو

يبحث العديد من خريجي كليات التربية على مؤشر البحث «جوجل» عن لينك مسابقة التربية والتعليم 2022، لتعيين 30 ألف معلم مساعد، إذ يبدأ التقديم في مسابقة المعلمين اليوم، وحتى 24 يوليو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة؛ للوقاية من كورونا.

بدء التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه بدءًا من اليوم وحتى 24 يوليو الجاري، سيتم التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022، عبر لينك بوابة الوظائف الحكومية، لافتة إلى أنّ مسابقة المعلمين ستجري على مرحلتين، المرحلة الأولى ستشهد تعيين 15 ألفا و187 معلما لرياض الأطفال، ولا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في هذه المرحلة؛ لأنها تستهدف معلمي رياض الأطفال، مؤكدة أنّ المرحلة الثانية ستشهد تعيين 14 ألفا و813 معلمًا في مسابقة المعلمين، ويحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في هذه المرحلة لأنها تستهدف معلمي المادة.

مسابقة التربية والتعليم 2022 تجري إلكترونيا

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، تجري إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى أنّ الخريجين الذين ينطبق عليهم شروط مسايقة المعلمين، عليهم تقديم أوراقهم بدءاً من اليوم السبت على بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر لأي أوراق يتم تقديمها بشكل ورقي، ولكن التعامل في هذه المسابقة سيكون بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، موضحاً أن الامتحانات سيتم تحديدها عقب انتهاء فترة التقديم.

إعداد 11 ألف سؤال للمتقدمين في مسابقة التربية والتعليم

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ امتحان مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، الذى سيخضع له المتقدمون للتعيين، يتضمن 5 محاور، وهي «الكفايات السلوكية - اللغة العربية - إحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم أنه يجيدها - الحاسب الآلى - المعلومات العامة»، موضحا أنّه تم إعداد 11 ألف سؤالاً للمتقدمين لاختبارات مسابقة المعلمين، حيث سيتم تعيين الفائزين، تزامنا مع العام المالي 2022-2023.

المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة المعلمين

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة «وجهين بحسب الأحوال».

4- شهادة المؤهل الدراسي.

5- المؤهل الأعلى «إن وجد».

6- شهادة الدبلوم المهني.

7- الموقف من الخدمة العسكرية «للذكور» أو الخدمة العامة « للإناث».

8- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة » في حالة الإعاقة.

9- صورة من إيصال الإيداع.

ولن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة.

طريقة تقديم المستندات

1- يتم رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة Jpg.

2- يجب التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة يتم رفض الطلب.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

1- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

3- أن يكون حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

6- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

7- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

11- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

12- سداد 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل بنظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.