اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا في مسابقة التربية والتعليم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022، لتعيين 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من صباح اليوم وحتى 24 يوليو الجاري، إلكترونياً عبر بوابة الوظائف الحكومية، موضحة أن المسابقة سوف تسير بصورة منتظمة ولن يشوبها أى شايبه وسيتم اختيار الفائزين بعناية فائقة، لخدمة منظومة العملية التعليمية في مصر.

مسابقة التربية والتعليم 2022.. تعيين 30 ألف معلم مساعد

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخريجين الذين ينطبق عليهم شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، عليهم تقديم أوراقهم بدءاً من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر لأي أوراق يتم تقديمها بشكل ورقى، ولكن التعامل في هذه المسابقة سيكون بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، موضحاً أن الامتحانات سيتم تحديدها عقب انتهاء فترة التقديم.

مسابقة التربية والتعليم 2022 تجري على مرحلتين

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسابقة التربية والتعليم 2023 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، ستجري على مرحلتين، حيث أن المرحلة الأولى ستشهد تعيين 15 ألفا و187 معلما لرياض الأطفال، ولا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في هذه المرحلة لأنها تستهدف معلمي رياض الأطفال، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشهد تعيين 14 ألفا و813 معلما في مسابقة المعلمين، ويحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في هذه المرحلة لأنها تستهدف معلمي المادة.

إعداد 11 ألف سؤالاً للمتقدمين في مسابقة التربية والتعليم 2022

وأوضح المصدر، أنه تم إعداد 11 ألف سؤالاً للمتقدمين لاختبارات مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد من بنوك الأسئلة، مؤكداً على تعيين الفائزين في مسابقة المعلمين، تزامنا مع العام المالي 2022-2023، موضحا أن امتحان المسابقة، الذى سيخضع له المتقدمون للتعيين في مسابقة التربية والتعليم، يتضمن 5 محاور، وهي «الكفايات السلوكية - اللغة العربية - إحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم أنه يجيدها - الحاسب الآلى - المعلومات العامة».

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

3- أن يكون حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

6- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

7- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

11- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

12- سداد مبلغ 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل بنظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة المعلمين

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة «وجهين بحسب الأحوال».

4- المؤهل الدراسي.

5- المؤهل الأعلى «إن وجد».

6- الدبلوم المهني.

7- الموقف من الخدمة العسكرية «للذكور» أو الخدمة العامة « للإناث».

8- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة » في حالة الإعاقة.

9- صورة من إيصال الإيداع.

ولن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة.

طريقة تقديم المستندات

1- يتم رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة Jpg.

2- يجب التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة يتم رفض الطلب.