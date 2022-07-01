مسابقة التربية والتعليم 2022 والتخصصات المطلوبة.. اعرفها

مسابقة التربية والتعليم 2022 والتخصصات المطلوبة، من الأمور التي تشغل الكثيرين من الراغبين في التقديم في مسابقة المعلمين لتعيين 30 ألف معلم للعام الدراسي القادم 2022 / 2023، والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في المؤتمر الذي عُقد مؤخرًا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، في مجال أخبار التعليم، مسابقة التربية والتعليم 2022 والتخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر وزير والتربية والتعليم في السطور التالية:

مسابقة التربية والتعليم 2022 والتخصصات المطلوبة

وبحسب مؤتمر وزارة التربية والتعليم الذي عُقد خلال الفترة الماضية، للإعلان عن كل ما يخص مسابقة المعلمين 2022، فقد تم الإعلان عن التخصصات المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

تعليم رياض الأطفال والمرحلة التعليم الأساسي، حيث أن الأولوية لخريجي الكليات الآتية:

خريجي أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية:

تعليم أساسي.

ابتدائي.

معلم فصل.

خريجي الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

الحاصلين على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجي كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

الحاصلين على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجي كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

فئات ممنوعة من التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم

وبحسب تصريح سابق للدكتور طاق شوقي، فأن هناك بعض الفئات التي لا يحق لها التقديم في المرحلة الأولي في المسابقة لكن يمكنهم التقديم في المراحل التالية وهم خريجو كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية.

موعد التقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم

ويفتح باب التقديم للتقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم في الفترة ما بين السبت 2 يوليو القادم، حتى الأحد 24 من الشهر ذاته، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.