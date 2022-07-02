كييف: مقتل وإصابة 984 طفلا أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 984 قتيلًا ومصابًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان له: «بحلول صباح اليوم 2 من يوليو، تضرر 984 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للغزو الروسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية.

إصابة 640 طفلًا أوكرانيًا بسبب الحرب الروسية

ونوه المدعي العام الأوكراني في بيانه، إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلية في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحًا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال جرى تسجيله في منطقة «دونيتسك» وبلغ 340 طفلًا.

وأضاف أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2102 مؤسسات تعليمية، 215 منها تم تدميرها بالكامل.

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في «باخموت»

في السياق نفسه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية، بافلو كيريلينكو اليوم السبت، أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص بينهم طفل، أصيبوا جراء قصف روسي وغارة جوية استهدفت مدينة باخموت.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في بيان له: «في الصباح، قصفت المدفعية الروسية، المدينة ثم شنت غارة جوية وكان من بين المصابين طفلا عمره 11 عاما»، وفقًا لما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية.

يذكر أن الجيش الروسي هاجم أمس الجمعة، قرية «سيرهيفكا» في منطقة بيلهورود دنيستروفسكي بأوديسا، إذ دمرت الصواريخ مبنى سكنيا من تسعة طوابق ومنشأة ترفيهية، وبلغ عدد القتلى حتى الآن 21 فردًا.

سماع دوى انفجارات في «ميكولايف»

فيما أشار رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش، اليوم السبت، عبر حسابه على «تيليجرام»، إلى سماع دوى انفجارات قوية في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم: «هناك انفجارات قوية في المدينة، التزموا البقاء في الملاجيء، فيما يستمر قصف القرى الواقعة على طول الخط الفاصل في مجتمع «بيريزنيغوفات» وسيتم توضيح المعلومات الخاصة بالخسائر والأضرار بعد هدوء الوضع».