زوج تشاجر مع زوجته فقررت الانتقام.. «دبحته وشوته في الفرن»

داخل فرن طهي الطعام كتبت نهاية زوج يمني بعدما أصبح جثة متفحمة ثم رمادًا، عقب ذبحه على يد زوجته قبل أن تختمر في رأسها فكرة إخفاء الجثة ومعالم الحادث لتبتعد الشبهات عنها إذا افتضح أمر اختفاء شريكها في ظروف غامضة، في جريمة مروعة هزت الشارع اليمني وأشعلت الرأي العام في البلاد.

طعنات نافذة وذبح

وحول تفاصيل الحادث ووفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، فإن الزوجة المتهمة بارتكاب الجريمة تدعى «مريم ناصر» وتبلغ من العمر 25 عامًا، قامت قبل نحو يومين بإحضار سكين بعد احتدام الخلافات الزوجية وانتظرت عودة زوجها الضحية ويدعى «بدر محمد» 25 عامًا، إلى المنزل وما إن استلقى على الأريكة حتى قامت بتسديد عدد من الطعنات النافذة في مناطق متفرقة من جسده، ولم تكتفِ بالدماء التي أحدثتها الطعنات وقامت بذبحه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدما انفصل رأسه عن جسده.

تمثيل بالجثة وإحراقها في الفرن

وكشفت شرطة مديرية الحداء بمحافظة ذمار غربي اليمن، مزيدًا من التفاصيل المأساوية، إذ قامت الزوجة بالتمثيل بالجثة وقطعت أطراف زوجها ووضعت الجثة في «الفرن» لإحراقها.

محاولة المتهمة الانتحار

وأشارت تحريات الشرطة اليمنية إلى أن الزوجة حاولت الانتحار بعد ارتكاب جريمتها، وذلك بشرب جرعات كبيرة من مبيد حشري، إلاّ أنّه تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، وكانت الشرطة قد تحركت فورا إلى مكان الجريمة بصحبة الأدلة الجنائية، ونقلت المتهمة إلى مركز الشرطة للتحفظ عليها.

وقبل أسابيع قليلة شهدت اليمن جريمة أخرى حيث أقدم شاب على قتل أبيه وخالته زوجة والده وشقيقه بسبب خلاف على الميراث، وسمع الجيران والمحيطون صوت إطلاق نار، بعد أن أفرغ الابن عمار الرصاص في رأس أبيه، وأطلق رصاصة على رأس شقيقه، ثم أفرغ بقية الرصاص في زوجة أبيه، وفر هاربًا، بحسب مصادر إعلامية يمنية.