الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات، فجر اليوم، طالت 4 فلسطينيين خلال مداهمات لعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقًا لبيان جيش الاحتلال.

اعتقالات غرب جنين وافتحام بيت أسير

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «معًا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا من بلدة اليامون واقتحمت بلدة السيلة الحارثية وقريتي تعنك ورمانة، غرب جنين، كما نقلت عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني «عزمي صلاح أبو حسن»، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومنزل شقيقه «الأسير رائد»، على الرغم من أنه ونجله باسل معتقلين لدى الاحتلال منذ عدة أشهر.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة السيلة الحارثية وقريتي تعنك ورمانة، وذكرت مصادر محلية أنها اعتقلت الأسير المحرر «جهاد الأقرع» بعد مداهمة منزله بمخيم عسكر شرق نابلس.

حملات اعتقال مُتكررة

يٌذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، ينفذ بشكل يومي حملات اعتقالات في المناطق الفلسطينية المُحتلة، حيث يتم اعتقال العشرات والكثير منهم أسرى سابقين أو من أهالي الأسرى، كما اعتقل أمس 8 فلسطينيين بمناطق الضفة الغربية المحتلة.