الداخلية تستجيب.. إقامة حفل خطوبة سما وطارق من ذوي الهمم بأحد أندية الشرطة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إقامة حفل خطوبة سما وطارق من ذوي الهمم بأحد أندية الشرطة».

لا يعتبر تحقيق الحلم أمرا مستحيلا في وطن أعطى لذوي الهمم حقهم

وقالت سما رامي، من ذوي الهمم، إنها تعمل على تحقيق أحلامها وطموحاتها وأهدافها، مشيرةً إلى أنها حققت أول أحلامها بالارتباط العاطفي، إذ لا يعتبر تحقيق الحلم أمرا مستحيلا في وطن أعطى لذوي الهمم حقهم في اليوم.

وجمع بين سما وطارق قصة حب أرادا تتويجها بالزواج ولأنها منذ الصغر كانت تحلم بأن تلتحق بكلية الشرطة، أرادت أن يكون فرحها في أحد أندية الشرطة، وناشدت وزارة الداخلية، التي جاءت استجابتها سريعة وحققت حلمها بإقامة الفرح بنادي الشرطة بالجزيرة.

الوزارة منذ رمضان تتواصل مع الأسرة بخصوص الترتيبات والتجهيزات لحفل الخطوبة

وحضرت سما للنادي لوضع الترتيبات والاتفاق على اللمسات الأخيرة لهذا الحدث السعيد لها، حيث قالت، إنها كانت سعيدة بتحقيق حلمها، متمنية أن تحقق المزيد في الفترة المقبلية، وقال طارق إنه سعيد للغاية، موجها الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وحسن تنظيم الحفل.

ومن ناحيتها، قالت سوزان رضوان والدة سامي رامي، إن الوزارة منذ رمضان تتواصل مع الأسرة بخصوص الترتيبات والتجهيزات: «بيفكروا ويسبقونا وقبل ما نطلب بتبقى كل حاجة جاهزة».