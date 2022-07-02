طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة بني سويف إلكترونيا

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس، حيث تشغل تلك النتيحة اهتمام الآلاف من العائلات، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتائج بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني إعلانها خلال الأسبوع المقبل، عبر بوابة التعليم الفني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في بني سويف

ولمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 فور ظهورها على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

4- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

5-تحديد المحافظة التي تقيم بها.

6- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

7- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة.

8- إضافة رقم الجلوس.

9- الضغط على زر استعلام.

10- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته، وذلك عقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة وتحميلها على بوابة التعليم الفني.

موعد إعلان النتيجة

وحول موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة بني سويف، أشارت وزارة التربية والتعليم الفني، إلى أن أعضاء هيئة التدريس انتهوا من أعمال تصحيح ورصد الدرجات، على أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة، ببوابة التعليم الفني عبر الرابط اضغط هنا.

مؤشرات أولية لنتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الموجودة في الكنترولات تشير حتى الآن تشير إلى أن نسب النجاح مطمئنة، ومن المقرر إعلانها رسميا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022.