أستاذ طرق: المونوريل من أهم خطوط السكك الحديدية «فيديو»

قال الدكتور محمد الصادق أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، إن المونوريل من أهم خطوط السكك الحديدية، وهو قطار أحادي السكة ويعمل بالكهرباء كما أنه صديق للبيئة، وهو عبارة عن خطين، الأول من محطة يوسف عباس بمدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة ويمر بمدينة القاهرة الجديدة.

الخط الثاني من المهندسين شرق وادي النيل إلى أكتوبر

وأضاف أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، في حواره ببرنامج برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الخط الثاني من المهندسين شرق وادي النيل إلى أكتوبر ويمر بالدائري ويمر بالدائري ومحور 26 يوليو.

وتابع «الصادق»، أن المشروعات الجديدة في السكك الحديدية جرى التخطيط لها وتنفيذها قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة، وهناك بعض الوسائل المجهزة بالفعل حتى تكون معدلات التنمية في المدن الجديدة وهي مدن من الجيل الرابع، أعلى من نظيرتها في المدن العادية والتقليدية.

السكك الحديدية محور تنمية وشريان حياة لربط المدن

وأشار أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، إلى أن السكك الحديدية ليست مجرد وسيلة انتقال من مدينة لأخرى، ولكنها محور تنمية وشريان حياة لربط المدن مع بعضها لتسهيل حياة المواطنين، وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية على هذا المحور، فمشروع مستقبل مصر يمتد على محور الضبعة وهو مشروع ضخم جدًا وسيحقق قدرًا كبيرًا من الاكتفاء الذاتي لمصر.