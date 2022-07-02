مادلين طبر: أعشق الزمالك.. و«ملف سري» أجمل ما قدمت

عبّرت مادلين طبر عن امتنانها لتأديتها شخصية «إلهام النجار» في مسلسل «ملف سري» في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، موضحة أنَّ تجسيد دور الأم في العمل الدرامي يعد رسالة إلى جميع الأسر المصرية، مبينة أنَّ الأم المعاصرة هي التي تعد من الأمهات التي تعلم أبنائها الشجاعة والمواجهة لجميع التحديات التي تواجهها البلد.

وقالت مادلين طبر، في بيان صادر اليوم، إنَّ شخصية «إلهام النجار» التي ترأس تحرير إحدى الجرائد الخاصة، التي تكون لسان الشعب المصري بجميع طوائفه المتعددة، وتسهم في تغيير الواقع التي عاشته مصر في فترة ثورة 25 يناير و30 يونيو، مبينة أنَّ الشخصية التي قدمتها تجسد أصالة الأم المصرية في تعاونها ومساندتها للشباب من اجل تحقيق مستقبل مشرق للشباب الطاهر النقي.

مادلين طبر تتحدث عن ملف سري

وأضافت أنَّ ثوره 30 يونيو قد أظهرت ملهم الأمه العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمثل طوق النجاة للأمة العربية في التخلص من الجماعة الإرهابية وتوحيد البلد من جديد.

ولفتت إلى أنَّها ترغب في العمل مع الفنانين يحيى الفخراني وأحمد السقا لحبها لهما، مبينة أفضل عملين إلى قلبها هما «الطريق إلى إيلات»، ومسلسل «الفرسان» اللذان يعدان ذكراة السينما والدراما المصرية.

مادلين طبر تشجع نادي الزمالك

أما على مستوى الرياضة، أشارت مادلين طبر إلى أنَّها تعشق نادي الزمالك، مشددة على احترامها للنادي الأهلي، إلا أن مساندتها للفريق الأبيض هو عشق وحب.

يُذكر أنَّ مسلسل ملف سري شاركت فيه الفنانة مادلين طبر بجانب هاني سلامة ودنيا عبدالعزيز وإدوارد وعائشة بن أحمد وعدد آخر من الفنانين.