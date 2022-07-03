سعر الدولار اليوم الأحد 3-7-2022 في البنوك المصرية

كشفت المصرف المتحد وبنك الإسكندرية وعدد آخر من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، عن أسعار العملات الورقية، وبينها سعر الدولار الأمريكي، وذلك بالتزامن مع عودة عمل البنوك بعد إجازة نهاية الأسبوع التي تزامنت نع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

اليوم الأحد الموافق 3 يوليو الحالي، سعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار الساعة، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت اليوم والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 18.76 جنيه للشراء ونحو 18.82 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات معلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 3 يوليو.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي 18.74 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وحسب آخر التعاملات المصرفية المُعلنة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وقناة السويس

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.78 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.84 جنيه للبيع و18.74 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر الدولار في التجاري الدولي والمصرف المتحد

وداخل البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأحد 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.