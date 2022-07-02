مصاريف مدارس مبارك كول 2022.. اعرف تفاصيل القبول

مصاريف مدرسة مبارك كول 2022 التي تم تغيير اسمها إلى مدرسة التعليم المزدوج، لا تزال محل بحث من قبل الطلاب الحاصيلن على الشهادة الإعدادية كونها بديلًا مباشرًا وقويًا للثانوية العامة، فكم المصروفات وما الحد الأدنى للتنسيق؟، كلها معلومات مهمة ترصدها «الوطن» في السطور التالية.

مدارس مبارك كول 2022 مجانية

قال الدكتور خالد عباس، مدير التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إن مصاريف مدارس مبارك كول 2022 مجانية من «الألف للياء»، موضحاً أن الدراسة بهذه المدرسة نظرية وعملية لأنها تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال تنمية مهاراته بالتدريب الميداني طوال فترة الدراسة.

تقديم مدارس مبارك كول 2022

وأضاف «عباس» لـ«الوطن»، أن مدارس مبارك كول 2022 هي مدارس التعليم الفني المزدوج، موضحًا أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسيتم فتحه قريبًا، ويشترط القبول بهذه المدارس اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للطالب.

وأكد الدكتور خالد عباس، أن مدارس مبارك كول 2022 تقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة بها ما يقرب من 33 مدرسة تعليم مزدوج منها مدرسة الهيئة العربية للتصنيع ومدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وهي أول مدرسة متخصصة في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط.

تنسيق مدارس مبارك كول 2022

ونوه إلى أن الحد الأدنى لتنسيق مدارس مبارك كول 2022 سيتم إعلانه خلال ساعات، موضحًا أن هذه النوعية من المدارس كثفت من استعداداتها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 واستقبال الطلاب الجدد.