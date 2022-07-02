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 تعيين 73 شاباً وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية بمطروح

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ماهر هنداوي
12:40 م | السبت 02 يوليو 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 73  شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان بـ«قادرون باختلاف» وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 522  طالب عمل.

10 حملات تفتيشية

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية في تقريره لوزير القوى العاملة عن إنجازات شهر مايو الماضي، أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 94 منشأة، مع شن 10 حملات تفتيشية، وذلك للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، و تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعوية، ومنح 14 رخصة. 

استخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة

وأشار مدير المديرية إلى أنَّ المديرية استخرجت 126 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.