أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أن الفترة المقبلة بصدد الكشف عن موعد اختبارات الدفعات الجديدة للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن نتيجة اختبارات القبول المؤهلة للجامعات الأهلية يتم الكشف عنها خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الامتحانات، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022 المتاح عبر الشبكة العنكوبتية الإنترنت.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022 لاختبارات القبول

وأضافت المصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاختبارات الماضية صارت دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتا إلى أن كل ما يتعلق بقواعد التنسيق والقبول والاختبارات المؤهلة متاحة عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022، منوهاً إلى أنه بمجرد دخول الطالب للموقع الإلكتروني عبر الرابط يمكنه الإطلاع عن كل المعلومات المتعلقة بنظم القبول والقواعد وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد و الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة فتح باب التقدم والالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بمختلف الكليات، وفقا للحدود الدنيا التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.