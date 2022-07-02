تنسيق الجامعات 2022: تعرف على قواعد التحويلات للكليات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الالتزام بقواعد تنسيق القبول للعام الجامعي الماضي ليتم تطبيقها العام الجديد، والتي من بينها الالتزام بقواعد التحويل للطلاب بين الكليات المختلفة، خاصة في الحالات المتعلقة بتقليل الاغتراب أو التحويل للطلاب بالفرق الأعلى، حيث حدد المجلس أنه حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتساب موجه، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة، وفقا لنظام الانتساب الموجه فقط ولايجوز قيده وفقا لنظام الانتظام».

تنسيق الجامعات 2022

وتابع المجلس، أنه يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة، وفي حدود الحد الأدنى للقطاع، ويكون التحويل أيضا بسبب النقل الإدراي عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها، كما أن التحويل يمكن أن يكون بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

قواعد التحويل بين الجامعات

وأشار الأعلى للجامعات الحكومية، إلى أن التحويل عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى، وفقا لما نصت عليه المادة 86 من قانون تنظيم الجامعات.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية على الالتزام الكامل بقواعد العام الماضي، فيما يتعلق بالمصروفات المقررة لرسوم اختبارات القدرات 202، والمقدرة بـ450 جنيه مصري لكل اختبار مع الالتزام الكامل بكل الضوابط والقرارات الصادرة من الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالضوابط والإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على ضرورة الاستعدادات التامة والتجهيزات للاختبارات وفقا للوائح قانون تنظيم الجامعات.