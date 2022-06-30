اتحاد المهن الطبية: وقف صرف معاشات أعضاء توفوا منذ 2013 بعد تحديث البيانات

أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، أن إجراء عمليات تحديث البيانات للأعضاء المستحقين للمعاشات من أعضاء النقابات الأربعة «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، يهدف في الأساس إلى الحفاظ على أموال المعاشات، ووقف صرفها لغير المستحقين، مشيرا إلى أن إجراءات التحديث الأخيرة كشفت استمرار صرف المعاشات لأعضاء توفوا منذ 2013، واستفادة آخرين بها، وذلك نتيجة لعدم تلقي الاتحاد أي إخطار بالوفاة من قبل الأسر.

جمع مليونين و400 ألف جنيه نتيجة لتحديث البيانات خلال شهرين

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، في بيان له، أنه خلال شهر ونصف تم تجميع نحو مليونين و400 ألف جنيه نتيجة لتحديث البيانات، ووقف صرف المعاشات لأعضاء متوفيين ولم يتم الإبلاغ عن وفاتهم، وجمع مستحقات للاتحاد لدى أعضاء مقيمين بالخارج لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن العام الماضي لم يكن به إيقافات لمعاشات ورغم ذلك تم جمع 8 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المالبغ لإيقاف الحالات غير المستحقة هذا العام.

وأكد الاتحاد أنه لا يهدف أبدا من تحديث البيانات جميع أموال من الأعضاء، خاصة أن الأموال المُحصلة نتيجة للتحديثات لا تمثل أي شيء بالنسبة لدفعة المعاشات السنوية المُقدرة بأكثر من مليار جنيه، ولا يمكن أن تُغطى دفعة واحدة من المعاشات التي يتم صرفها كل 3 أشهر، والمُقدرة قيمتها بنحو 312 مليون جنيه، إلا أنه يساهم في الحد من وقف إهدار أموال أعضاء الاتحاد.

الاتصال بالخط الساخن للاستعلام عن تحديث البيانات

وأشار اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى إمكانية اتصال الأعضاء على الخط الساخن، رقم 15603 للاستعلام عن وضع العضو من تحديث البيانات، مؤكدا أن التحديث مستمر طوال العام ويتم في المقر العام والاتحادات الفرعية ومقرات النقابات الفرعية بكل المحافظات.