العرابي: قمة المناخ المقبلة تأتي تتويجا لجهود الدبلوماسية المصرية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أصبحت رقما مهما في المنطقة العربية والعالم، وتعرضت لحملات شرسة وضغوط منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أنه بعد صمود الشعب المصري للحفاظ على استقراره أصبح لمصر التأثير والصوت ويسمعها الجميع في القضايا الاقليمية والدولية.

قمة المناخ تتويجا لجهود الدبلوماسية المصرية

وأوضح «العرابي»، خلال استضافته عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية « DMC»، أن قمة المناخ المقرر اقامتها في نوفمبر المقبل تعتبر تتويجا لجهود الدبلوماسية المصرية على مستوى الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن ذلك يعطى مصر الاعتراف الدولي بأنها قادرة على التعامل مع التحديات الاقليمية والعابرة للحدود.

وأشار «العرابي»، إلى أن الجماعة الإرهابية سعت لتشكيل الحرس الثورى ضد الشعب المصرى، وحاولت إلغاء الحريات الشخصية، وانضم أبناء قيادات الجماعة إلى داعش عقب ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن مشروع تمكين الجماعة استهدف تصدير الإرهاب إلى ليبيا وسوريا، وحاولت تحويل مصر إلى مركز دولى للإرهاب، وفشلت في ظل أن الشعب المصرى مسالم ولا يعرف ثقافة الحرب الأهلية.

وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية يجرى بناؤها من جديد من خلال بنية تحتية وإنسان وتعليم وجامعات، لنصل لجمهورية الإنسان المصرى، مشضيرا إلى أن البشر هم صانعي الحضارة والتقدم والمدافعين عن الجمهورية الجديدة.