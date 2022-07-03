أكثر الأماكن المتأثرة بمنخفض الهند الموسمي وارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة تشهده جميع الأنحاء خلال الفترة الحالية، ويعود ذلك إلى التعرض إلى منخفض الهند الموسمي، ما جعل التساؤلات تزداد عن عن الأماكن الأكثر تأثرا بالمنخفض وارتفاع درجات الحرارة، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والمناطق الأكثر تأثرا بالمنخفض.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديما يبحث عنه المتابعون على مدار الساعة، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس والأماكن الأكثر تأثرا بمنخفض الهند الموسمي، والتي جاءت كالتالي:

الأماكن الأكثر تأثرا بمنخفض الهند الموسمي

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن جميع المناطق تشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة تدريجيا نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمي، وفي المناطق التي تتأثر بارتفاع نسبة الرطوبة الناتجة بسبب منخفض الهند الموسمي، يكون هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا، ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

وتنشط الرياح متأثرة بمنخفض الهند الموسمي على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونسبة الرطوبة في المناطق الأكثر تأثرا جاءت كالتالي:

السواحل الشمالية أعلى نسبة رطوبة

- القاهرة والوجه البحري: تتراوح العظمى ليلا بين 75 و85، بينما تتراوح الصغرى نهارا بين 30 و35.

- السواحل الشمالية: تتراوح العظمى ليلا بين 90 و95، فيما تتراوح الصغر نهارا بين 55 و65.

- جنوب سيناء: كما تتراوح العظمى ليلا بين 50 و60، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 30 و35.

- شمال الصعيد: وتتراوح الصغرى بين 40 و50، فيما تتراوح الصغرى نهارر بين 20 و25.

- جنوب الصعيد: وتتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا بين 25 و30، تتراوح الصغرى نهارا بين 10 و15.