هاني الناظر يحذر النساء من عادات ضارة في عيد الأضحى المبارك

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، الفتيات والنساء من بعض الطقوس المعتادة بينهن في الأعياد والمناسبات، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خصوصا فرد الشعر ووضع الحنة.

احذروا فرد الشعر

وكتب استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «باق بإذن الله على إجازة العيد أيام قليلة وبهذه المناسبة أحذر السيدات والبنات والأمهات من الوقوع في خطأين، الأول فرد الشعر بأي نوع من أنواع كريمات الفرد تحت أي مسمى مثل الكيراتين أو البروتين أو الكولاچين أو البوتوكس أو الفيللر، فهي كلها مسميات مختلفة لنفس المركبات الكيماوية الخطيرة على الصحة العامة والمدمرة للشعر، وتسبب تقصفه وسقوطه بشدة وتحدث حساسية في فروة الرأس لأنها تحتوي علي الفورمالين والمصنف علميا كمادة مسببة للسرطان، وكما تعلمون فانه اذا لم تحتوي تلك الكريمات على الفورمالين فإن الشعر لن يبقي مفرودًا».

احذروا رسومات الحنة على الجلد

وشرح استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، «الخطأ الثاني رسومات الحنة على الجلد لآثارها الخطيرة من التهابات وحروق وغيرها تترك علامات دائمة على الجلد، ابتعدوا عن ما يؤذيكم وربنا يحفظكم أنتم وأطفالكم».

كما نصح استشاري الأمراض الجلدية كبار السن بعدم الخروج في درجات الحرارة المرتفعة، فهناك إصابات بضربة حر غير الإصابة بضربة الشمس وتأثيرها أصعب على البشرة، مطالبا الجميع بالحرص على شرب المياه وعلى مدار اليوم بما يعادل 3 لترات من الماء النقي.