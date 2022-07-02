نماذج امتحانات جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022.. معلم يكشف التفاصيل

قدم عمرو عاطف، معلم جغرافيا، نماذج امتحانات جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022، التي تعقد غدا الأحد الموافق 3 يوليو الجاري، ورقياً بنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن هذه النماذج تساعد الطلاب في التدريب على شكل أسئلة الاختيار من متعدد للتدريب عليها جيداً قبل الامتحان.

وأضاف «عاطف» لـ«الوطن»، أن نماذج امتحانات جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022، تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي والذي يحتوى على درس تمهيدي وتشمل الوحدة الأولى الدولة وتعريفها وأنواعها والمقومات الطبيعية لقوة الدولة والمقومات البشرية لقوة الدولة والنظام السياسى والانتخابي.

تفاصيل أجزاء امتحانات جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022

وأوضح عمرو عاطف، أن منهج جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022 يشمل في الوحدة الثانية دروس الحدود السياسية وأنواع الحدود السياسية وتطور خريطة العالم السياسية والمشكلات المرتبطة بها ومشكلات اقتصادية ذات بعد سياسي ومشكلات اجتماعية ذات بعد سياسى، وتشمل الوحدة الثالثة التكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية.

وأكد، أن نماذج امتحانات جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022، بها أسئلة عن دروس الوحدة الرابعة وهي ماهية العلاقات الدولية والنظام العالمى الجديد، مشدداً على الطلاب بضرورة الإجابة عليها والاستفادة منها، موضحاً أن أسئلة الامتحان ستركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

بالصور نماذج امتحانات جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022

وقدم عمرو عاطف، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان الجغرافيا، منها قراءة السؤال بكل بهدوء والتركيز على صياغته وتحليل الخرائط والرسومات بشكل جيد والتركيز على الشخصيات الجغرافية ومحاولة الفهم والربط واستنتاج المتشابهات بين أجزاء المنهج.

وفي سياق كثفت وزارة التربية والتعليم من استعداداتها لاستكمال عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.