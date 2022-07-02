نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: نلتزم بدعم الاستثمار التحويلي في مصر

تزور جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مصر لمدة 4 أيام هذا الأسبوع، وذلك تأكيدًا على دعم البنك لجهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى لفيجليوتي لمصر، بصفتها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، منذ بداية جائحة كورونا.

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين

ومن المقرر أن تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارتها، بعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة الشراكات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعاون في الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27.

على مدار الـ 41 عامًا الماضية، قام بنك الاستثمار الأوروبي، بضخ استثمارات وتمويلات تنموية، بأكثر من 14 مليار يورو لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والاتصالات والنقل ودعم القطاع الخاص في مصر، وعلى مدار العام الماضي فقط قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من مليار يورو للاستثمار في القطاع الخاص والاتصالات والنقل في مصر.

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، بفيجيلوتي في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، وقالت «يعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لجمهورية مصر العربية، إن التعاون المثمر بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي يعزز جهود التنمية المشتركة بما يعزز نمو القطاع الخاص ويسرع الاستثمار والنمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء بلادنا».

بنك الاستثمار الأوروبي: ندعم تحسين حصول رواد الأعمال على التمويل

ومن جانبها صرحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، بأن بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، يلتزم بدعم الاستثمار التحويلي الخاص والعام في جميع أنحاء مصر، وتحسين حصول رواد الأعمال على التمويل والتصدي لتحديات تغير المناخ، كما تعتبر مصر هي الدولة الرائدة في عمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا.

وأضافت فيجليوتي، «أنا وزملائي الماليون والفنيون نتطلع إلى مناقشة كيفية تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات الحالية والجديدة، وتعزيز تأثير المشاركة المستقبلية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر».

وأكد السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية لديهم شراكة قوية مع مصر، وزيارة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي هذا الأسبوع هي فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.