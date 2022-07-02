تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2022

أكد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قواعد تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023 من المقرر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة، بدءاً بفتح باب تسجيل القبول لاختبارات القدرات 2022، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022.

وحدد «الأعلى للجامعات» قواعد التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2022، مع استثناء 1500 طالب الأوائل بالشعب العلمية والرياضية والأدبية من التوزيع الجغرافي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد القبول بمختلف الكليات.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد «الأعلى للجامعات» في القرار الوزاري بشأن قواعد التنسيق 2022، ضرورة فتح الجامعات لمعامل الحاسبات بكلياتها لخدمة أبناء المناطق الكائنة بها هذه الكليات خلال مراحل التنسيق الإلكتروني، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، على أن تصرف كل جامعة مكافآت للعاملين بها والقائمين على تشغيل هذه المعامل.

قواعد التوزيع الجغرافي 2022

وتابع الأعلى للجامعات، أن التوزيع الجغرافي مقسم وفقاً للمحافظات والمراكز والإدارات التعليمية التابعة للمراكز والاختبارات المتاحة للطالب من الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي الجديد.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الاستعداد التام لتنسيق القبول وكذلك اختبارات القدرات، كما أكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر استعدادا الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عددا من الاختبارات تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بتعليمات المجلس في هذا الشان.