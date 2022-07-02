نتيجة الجامعات 2022.. بدأت تظهر في عدد من الكليات

تختتم عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، والاستعداد للكشف عن نتيجة الجامعات 2022 لمختلف الكليات تنفيذات لتوجيهات المجلس بضرورة الإسراع منها تيسيرًا على الطلاب.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، البدء في تصحيح أوراق الامتحانات فور الانتهاء منها مباشرة خاصة للكليات ذات الكثافات البسيطة.

نتيجة الجامعات 2022

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس الجامعة الماضي، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري صارت دون أي مشكلات مهنأ عمداء الكليات المختلفة على نجاح وكفاءة العملية التعليمية بكلياتهم وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2021-2022، وانتهاء الامتحانات، موضحاً أنه جرى إعلان النتائج بعدد من الكليات، مشيدا بالجهود المبذولة التي تمت في الامتحانات وكذلك الأداء المتميز في الكليات.

إعلان نتيجة الجامعات 2022 يوليو الجاري

ومن جانبه، وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بمواعيد الامتحانات و السرعة في تصحيحها و إعلان نتيجة الجامعات2022 في أسرع وقت، لافتا إلى أنه سيتم البدء في الكشف عن نتيجة امتحانات الكليات خلال شهر يوليو الجاري، منوهاً إلى أن الجامعة توسعت خلال الفترة الماضية في إجراء الاختبارات الموضوعية و الإلكترونية و التصحيح الإلكتروني أبضا بما يسهم في الكشف عنها.

وفي السياق ذاته، أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس عن نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس بها لعدد من الشعب الدراسية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للامتحانات، تنفيذا لتوجيهات مجلس جامعة عين شمس والأعلى للجامعات الحكومية .