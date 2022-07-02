«عبدالغفار» يستمع لشكاوى وتقييم المواطنين للخدمات الصحية بالإسماعيلية (صور)

التقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم السبت بعض المواطنين خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية لتفقد بعض المنشآت الصحية.

واستمع عبد الغفار خلال لقائه بالمواطنين لمطالبهم والتعرف على احتياجاتهم، ومدي رضائهم عن مستوي الخدمات المقدمة داخل الوحدة.

الوزير يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية السبع آبار

وتفقد عبد الغفار يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وحدة طب الأسرة بقرية السبع آبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، أحد وحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار خلال زيارته أن الزيارة ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المنشآت الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أعمال تطوير المنشآت الصحية، بما يساهم في تحقيق رؤية «مصر 2030».

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والدكتورة ايريني نبيل مدير وحدة طب الأسرة بالسبع آبار شرقية.

وحدة طب الأسرة بالسبع آبار

يذكر أن وحدة طب الأسرة بالسبع آبار شرقية تم افتتاحها والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل في فبراير 2051، وتخدم سكان القرية البالغ عددهم 34 الف و600 نسمة، وعدد المسجلين بها 22 الف مواطن، بواقع 9619 ملف عائلي.

وتقدم الوحدة خدمات الطوارئ، ومعمل، وعيادة طب اسرة، وعيادة تنظيم أسرة، وعيادة اسنان ومتابعة حمل، ومكتب صحة وتطعيمات، وخدمات المعمل، والصيدلية، والإحالة.