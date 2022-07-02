أمين عام جامعة الدول العربية: وضع لبنان الاقتصادي بالغ الصعوبة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إنَّه جرى مناقشة الأزمة اللبنانية بالاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية، موضحًا أنَّ حضور وزراء خارجية الدول العربية للاجتماع التشاوري في هذا التوقيت للبنان مع ظروفه الاقتصادية بالغة الصعوبة التي يستشعرها الجميع، «أتيت للبنان كثيرا ولم أرَ هذا الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة من قبل، والوضع السياسي اللبناني»، فيجب ندعم تحقيق الاستقرار في لبنان وندعم مفاوضات لبنان مع البنك الدولي وكل مساعي لبنان.

الجامعة العربية تدعم لبنان معنويا

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد بينه وبين وزير الخارجية اللبناني أن الاجتماع التشاوري اليوم في لبنان كان مفيدا للغاية، مشددا على أنَّ دعم لبنان من الجامعة العربية سيكون دعما معنويا لأن الجامعة العربية لا تستطيع أن تقدم غاز أو كهرباء لكنها تستطيع أن تحث الناس على التحرك بسبب وجود مشكلة ويجب حلها.

دراسة حول استخدام الموارد الطبيعية العربية لتأمين غذاء العالم العربي

وشرح أنَّ الاجتماع التشاوري الأول للجامعة العربية تمّ عقده في الدوحة والثاني في الكويت والثالث اليوم في بيروت، كاشفًا أن «وزير خارجية الكويت قد طالب الجامعة العربية بإعداد دراسة بكيفية استخدام الموارد الطبيعية العربية لتأمين غذاء العالم العربي حتى لا نحتاج للدول الخارجية، وبالفعل الجامعة العربية لديها وكالة للتنمية الزراعية والتنمية الغذائية والمياه والأراضي القاحلة، ولدينا الكثير من الدراسات بهذه المسألة، والجامعة تنوي تقديم تقرير كامل بالاجتماع المقبل في سبتمبر لعرضها على القمة المقبلة».