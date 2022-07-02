حفلان لأوبرا الإسكندرية بالأردن بمناسبة اختيار إربد العاصمة العربية للثقافة 2022

تشارك فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد عبدالغفار، في افتتاح الأسبوع الثقافي المصري في أربد بالأردن، الذي يأتي احتفالًا باختيارها العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، حيث تقدم حفلين، الأول مساء الاثنين 4 يوليو على مسرح المركز الثقافي بأربد والثاني مساء الخميس 7 يوليو بجامعة اليرموك يحييهما المطربون مروة حمدي، شروق، محمد الخولي وكريم زيدان.

يتضمن برنامج أوبرا الإسكندرية نخبة من المؤلفات الغنائية التي حققت شهرة واسعة في كل أنحاء الوطن العربي وتعاون خلالها عمالقة الشعراء والملحنين والمطربين.

وفد ثقافي وفني في الأردن

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد رشحت وفدًا ثقافيًا وفنيًا لتمثيل مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة في الاحتفالات باختيار مدينة إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 من خلال أسبوع ثقافي مصري يُقام في الفترة من 1 حتى 7 يوليو.

وجاء ذلك تفعيلًا للبرنامج التنفيذي الذي وقَّعته مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار ويشمل عدة مسارات للتعاون الثقافي بين البلدين، وتضم فعاليات الأسبوع الثقافي عدة ندوات ثقافية أعدها المجلس الأعلى للثقافة، ويقيم صندوق التنمية الثقافية معرضًا لفنون الخط العربي وآخر للحرف التقليدية وورشة عمل خاصة بها.

كما تشارك الأوبرا بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والبيت الفني للفنون الشعبية بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وقطاع الإنتاج الثقافي بالعرض المسرحي «فريدة».