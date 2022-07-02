للنجاة من الموت.. إجراءات ضرورية للتعامل مع حرائق الكهرباء

تتسبب الحرائق الناتجة عن نشوب ماس كهربائي في وقوع حالات وفاة وإصابات خطيرة واحتراق منشآت سكنية وتجارية وصناعية بالكامل، بسبب أخطاء متكررة يقع فيها البعض في التعامل مع الأجهزة أوالأسلاك الكهربائية.

نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور علي صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من الاجراءات التي يجب ان يتبعها المواطنين عند نشوب ماس كهربائي لافتا الي انه في حال نشوب نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس

وأشارجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور علي صفحتة الرسمية علي موقع «فيس بوك» إلى أنه حال كانت النار صغيرة، فيمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقاؤها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

تجنب الماء في إطفاء حرائق الكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور علي صفحتة الرسمية علي موقع «فيس بوك» عدم استخدام الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء، لأن الماء موصل طبيعي للكهرباء ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيسهم في توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء

وشدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور علي صفحته الرسمية علي موقع «فيس بوك» إنه في حاله إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورًا وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء والاتصال علي الرقم 121 طوارئ الكهرباء، إضافة إلى إغلاق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار ولا تحاول دخول منزلك، حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.