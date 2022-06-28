مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مستهلك دفع الفاتورة مرتين

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدخله لحل شكوى من أحد المستهلكين بشأن التضرر من سداد قيمة فاتورة الكهرباء مرتين لنفس الشهر مرة من خلال محصل الشركة ومرة عن طريق إحدى شركات الدفع الإلكتروني.

مراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنه بمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها تبين ما يلي:

- تم سداد فاتورة الكهرباء محل الشكوى من خلال محصل الشركة.

- تم سداد نفس الفاتورة محل الشكوى عن طريق احدى شركات الدفع الإلكتروني.

- تم احتساب قيمة الفاتورة المسددة مرة أخرى كدفعة مقدمة لصالح الشاكي من الفاتورة التالية.

حرصاً وتقديراً لحق المواطن في المحاسبة على الاستهلاك مرة واحدة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الاستجابة السريعة من قبل الجهاز تأتي حرصاً وتقديراً لحق المواطن في المحاسبة على الاستهلاك مرة واحدة.

طرق إرسال الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».