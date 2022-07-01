«الهلال الأحمر المصري» ترسل معونات إغاثية لأفغانستان

تؤمن جمعية الهلال الأحمر المصري بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية، بل يمتد إلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون وإظهار روح التضامن ومساعدة المتضررين، ومن مهام الهلال الأساسية السعي الدائم لمواجهة آثار الكوارث والنكبات والحد من إخطارها وتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم كل سبل الدعم قدر المستطاع.

واستكمالا للدور الإنساني والإغاثي للجمعية، تم تنسيق إرسال معونات إغاثية لدولة أفغانستان للمساعدة في احتواء تداعيات الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، بالإضافة إلى فريق عمل سيتم إرساله من جمعية الهلال الأحمر المصري لمعاونة جمعية الهلال الأحمر الأفغاني والتنسيق مع مكتب القاهرة.

سفر فريق العمل لأفغانستان غدا السبت

ومن المقرر سفر فريق العمل تحت قيادة المدير التنفيذي للجمعية الدكتور رامي الناظر غدا السبت الموافق 2 يوليو 2022، من أجل تقصي الموقف كاملاً والوقوف على الاحتياجات العاجلة للشعب الأفغاني وبحث سبل الدعم والتعاون المختلفة.

تلبية نداءات الاستغاثة المحلية والإقليمية

ويُعد ارسال هذا الوفد من أهم الخطوات التي تتخذها جمعية الهلال الأحمر المصري لاستكمال مسيرتها في تلبية كل نداءات الاستغاثة المحلية والإقليمية، بل والعالمية التي تتماشى مع الرؤية الإنسانية لجمهورية مصر العربية في دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والنكبات، هذا بالإضافة إلى رصد الاحتياجات المادية والصحية والنفسية للمتضررين ومعرفة الأكثر احتياجاً وتضرراً خلال الأزمات لتقديم الدعم الملائم.

الجدير بالذكر أنه تم إرسال مساعدات إغاثية منذ أشهر وشملت موادًا إغاثية للعديد من الدول واستكمالا لهذا الدور الإنساني، جار التنسيق لإرسال مساعدات إنسانية إلى دولة أفغانستان.

وعبرت مساعدات الهلال الأحمر المصري الحدود المصرية، لتصل إلى الحدود الإقليمية لمساعدة عدد من الدول منها السودان، ولبنان، واليمن، كما كانت الجمعية عكازاً تتكئ عليه بعض الدول الإفريقية مثل جيبوتي، والصومال، وأريتريا.