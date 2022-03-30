التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان جمعية المؤلفين والملحنين.. برئاسة «العدل»

عقد مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، أولى اجتماعاته في مقر الجمعية بوسط القاهرة، لتشكيل هيئة المكتب واختيار رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة، وتم اختيار الشاعر فوزي إبراهيم، أمينًا عامًا للجمعية بالتزكية، والملحن ماجد عرابي أمينًا للصندوق بالتزكية، بينما انتخب الشاعر عمر الجبيلي نائبًا للرئيس، والشاعر محمود عبد العزيز، نائبًا للأمين العام.

لجان مجلس «المؤلفين والملحنين»

أما عن لجان المجلس المنتخب، من المقرر أن يترأس الملحن حسن دنيا لجنة الرعاية، ويعاونه كلّ من الملحن ماجد عرابي، والشاعر محمود عبد العزيز، أما لجنة القيد يترأسها الشاعر محي حوار، وضمت في العضوية كلّ من الملحن شريف حمدان والملحن حسن دنيا، أما الشاعر مصطفى مرسي يترأس لجنة التظلمات وسيتضمن عضويتها كلّ من الملحن ماجد عرابي والملحن حسن إش إش.

تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية

ويترأس الملحن مصطفى عوض لجنة التحديث، وسيعاونه فيها كلّ من الملحن شريف حمدان، والملحن حسن إش إش، أما لجنة تنمية الموارد يترأسها الملحن حسن إش إش ويعاونه فيها الشاعر عمر الجبيلي والملحن حسن دنيا، أما الشاعر محمود عبد العزيز يترأس لجنة العلاقات العامة والإعلام، ويعاونه فيها الشاعر فوزي إبراهيم، والشاعر عمر الجبيلي.

وتشكلت اللجنة التنفيذية لـ جمعية المؤلفين والملحنين من هيئة المكتب رئيس المجلس الشاعر مدحت العدل والأمين العام الشاعر فوزي إبراهيم، وأمين الصندوق الملحن ماجد عرابي، وعضوي المجلس الملحن شريف حمدان والشاعر مصطفى مرسي.

وحضر الاجتماع، الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، وأعضاء المجلس الشعراء فوزي إبراهيم، ومحمود عبد العزيز، وعمر الجبيلي، ومحي حوار، ومصطفى مرسي، والملحنين حسن دنيا، وحسن إش إش، وشريف حمدان، ومصطفى عوض وماجد عرابي.

يشار إلى أن انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لدورة 2022/2026 عقدت يوم 18 من شهر مارس الجاري بساقية الصاوي بحضور ما يقرب من 200 عضوا.