إنفوجراف.. معلومات عن ملتقى توظيف وزارة الشباب بشركة كوكاكولا

تواصل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة للحكومة المصرية، جهودها للمساهمة في استراتيجيتها في الدور المجتمعي، وذلك بتخفيض معدلات البطالة وتوفير مئات فرص العمل للشباب، من خلال عقد ملتقيات التوظيف، ومبادرة توظيف مصر.

وظائف «الشباب والرياضة» توفرها بالتنسيق مع مؤسسة كير

وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق والتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح بشركة «كوكاكولا» والذي سينعقد غدا الأحد الموافق 3 يوليو 2022 في تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 مساء على وظيفة سائق بشروط وضوابط محددة منها :

الضوابط والشروط

1- أن يكون حاصلا على رخصة مهنية (أولى – ثانية – ثالثة).

2- الحد الأقصى للسن 45 سنة.

3- موقف واضح للتجنيد.

4 -يفضل في المرشح للوظيفة أن يكون ذا خبرة في مجال التوزيع والمبيعات.

«الوطن» توضح في الإنفوجراف التالي أهم المعلومات التي تهم الخريجين للحصول على الوظيفة كما هو موضح :