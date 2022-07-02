اعتذارات حسن شاكوش عرض مستمر.. «عنجهية وزلات اللسان»

أعتاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على تقديم الاعتذارات دائما، وذلك لإثارته الكثير من الجدل منذ الظهور الأول له، وآخرها كان لمؤلفي أغنية «حاجة مستخبية».

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أزمات واعتذارات حسن شاكوش

حسن شاكوش يعتذر للجمهور والنقابة بسبب جملة «خمور وحشيش»

بدأت مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في سلسلة الاعتذارات، عندما وجَّه اعتذارا على المقطع المسيء في أغنية «بنت الجيران» الذي تم تشغيله بحفلة عيد الحب باستاد القاهرة الذي كان يقدمها هو المطرب عمر كمال، وذلك بعدما عبَّر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن غضبه من الألفاظ التي تم استخدامها من قبلهما في حفل الاستاد، مؤكدا أنه سيعيد النظر في منح حسن شاكوش تصريحًا بالغناء في بيان أصدره.

اعتذار حسن شاكوش لـ رضا البحراوي وللنقابة

تراشق حسن شاكوش ورضا البحراوي منذ فترة قريبة، بالألفاظ والسباب المتبادل، بينهم في إحدى الحفلات المشتركة، واستمرت عبر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي، وتدخلت نقابة المهن الموسيقية لحل الأمر، حيث قررت وقف الثنائي عن العمل لمدة شهر.

ثم فاجأ حسن شاكوش ورضا البحراوي، جمهورهما بعقد جلسة صلح، حيث نشرا فيديو يعتذران فيه لنقابة المهن الموسيقية قائلين: «إحنا بنتأسف للجمهور الغالي على اللي صدر مننا، والحمد لله الموضوع اتحل على خير، وإحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر، وكان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله أننا كويسين».

اعتذار حسن شاكوش لعازفي الإيقاع وهاني شاكر

اتهم عازفو الإيقاع حسن شاكوش بإهانتهم بعد أزمته مع رضا البحراوي، ما أثار غضبهم وترتب على ذلك أخذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قرارا بوقفه عن الغناء.

ووجَّه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رسالة اعتذار للفنان هاني شاكر ولمجلس نقابة الموسيقيين وللشعب المصري، وعبَّر عن حزنه الشديد من قسوة قرار وقفه داخل مصر، وافتقاده طعم نجاح حفلاته الجماهيرية، على الرغم من إحياء حفلات بالخارج، موضحا: «أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، وعرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء له».

اعتذار حسن شاكوش لصناع أغنية «حاجة مستخبية»

ووجَّه حسن شاكوش اتهاما لصناع أغنية «حاجة مستخبية» بسرقة لحن الأغنية قائلا: «قالك إن إحنا سارقين اللحن بتاع حاجة مستخبية، قلنا مفيش مشاكل، وقعدنا مع الشركة وقلنا نقسم على 3 شركات، تلت لحسن وتلت للشركة وتلت لشركة حماقي، واللي أنا عرفته أن اللحن ده تركي وأصلا مسروق وناس كبيرة قالت الكلام ده».

وأثار ذلك غضب ملحن الأغنية مدين، وتحرك حينها وتم حذف أغنية بنت الجيران من موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ووجه المطرب حسن شاكوش اعتذاره للفنان محمد حماقي، مؤكدا أن ما حدث سوء تفاهم.

وظهر حسن شاكوش في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات «إنستجرام»، ليتحدث عن الأزمة التي تسبب فيها بسبب تصريحاته قائلا: «أنا مش قصدي أغلط في حق حد، أنا من طبيعتي مبحبش أغلط في حد وعمري في حياتي ما غلطت في حد في شغلي، وكل اللي في المجال أصدقائي وأخواتي».