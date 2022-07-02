موسم جدة يختتم فعالياته ويحقق 6 ملايين زائر في شهرين

يختتم موسم جدة 2022 الذي انطلق في 1 مايو الماضي، اليوم السبت، فعالياته مسجلا في دورته الثانية عدد زوار تجاوز 6 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها من مختلف الجنسيات والأعمار.

وكان للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية حضورا مميزا من المقيمين والزائرين خلال الفعاليات التي استمرت 60 يوما، وشارك فيها سياح من 129 دولة.

وحقق موسم جدة منذ انطلاقته تنوعاً وشمولية في فعالياته وتعدداً في خياراته التي يوفرها للزوار لاستقطاب الفعاليات والتجارب العالمية، وهو ما أسهم في جاذبية الموسم واستقطابه لهذا العدد الضخم من الزوار الذي ينعكس بالطبع على الاقتصاد وصناعة الترفيه بالمملكة، وذلك من خلال تنوع الفرص والشراكات التي خلقها الموسم للقطاع الخاص وفرت أكثر من 76 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات العاملين في المتاجر أو المطاعم أو المقاهي أو الأسواق المتوفرة بمواقع الفعاليات أو الخدمات التنظيمية واللوجستية الأخرى.

وقال نواف قمصاني مدير عام موسم جدة، إن عدد الزوار خير شاهد على نجاح فعاليات موسم جدة وأنشطته وبرامجه التي خلقت حراكاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً في مدينة جدة، وساهمت في تعزيز صناعة الترفيه في المملكة، كما قدّمت منتج جديد ومتنوع بمواصفات عالمية نال رضا الجميع.

وأوضح قمصاني أن الترفيه أصبح صناعة واعدة ومحفزة للاقتصاد ومحركة للقطاعات الأخرى ذات العلاقة، حيث تدفعها المواسم والفعاليات الترفيهية لتعظيم الفرص وجذب الاستثمارات واستقطاب السياح والزوار وتقديم التجارب التنافسية، مؤكداً حرص إدارة الموسم على ديمومة الفعاليات التي أقيمت بما يحقق الأهداف الرئيسة من هذا الحراك الترفيهي والسياحي الذي جعل جدة اليوم وجهة سياحية عالمية، وبما يعزز من الاستدامة والشمولية والتنوع وتعدد الفرص وتعظيم الأثر الاقتصادي، لذا تقرر أن تستمر 8 مواقع في مناطق الفعاليات الـ "13" في فترات مختلفة على مدار العام، وتقديم عروضها المتنوعة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المواقع التي ستستمر فعالياتها طوال العام هي حديقة الأمير ماجد، وجدة آرت بروميناد، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، ولونا، وجوفالي، وذا فيلج، بالإضافة إلى جدة التاريخية.