مدير موسم جدة: نستهدف زيادة النشاط السياحي بالمملكة ووضع بلدنا وجهة للزوار

قال نواف قمصاني، مدير موسم جدة في نسخته الثانية، إن أحد أهداف مواسم السعودية زيادة النشاط السياحي بالمملكة، وبالتالي نعمل مع الجوازات السعودية والقطاعات الأخرى حتى أصبح لدينا تسهيلات، فاليوم نسمع عن التأشيرة الإلكترونية التي تستخرج في يوم واحد، وأيضا تأشيرات لبلدان جديدة، وبالتالي كنا نتكلم عن 2 مليون زائر لموسم جدة في منتصف فترة الفعاليات ضمنهم 388 ألف سائح عالمي أجنبي و160 ألف من الخليج و340 ألف سياحة داخلية من داخل مدن المملكة وهذه تعتبر أرقاما كبيرة، وهذه الأرقام لا تشمل المعتمرين والحجاج، وبالتالي نعتبر أنها مؤشرات جيدة وقوية لوضع مدينة جدة كمدينة سياحية ساحلية تستضيف أعدادا كبيرة من الزوار.

وأضاف قمصاني في تصريحات لـ«الوطن»: «نحلم أن نكون أفضل مما كنا عليه سابقا، شعبنا يحب البساطة والترفيه والسعادة والرياضة وهذه الأشياء في السنوات الأخيرة لم تكن متواجدة وبالتالي كان الإنفاق فيها خارج البلاد، ولذا بدأ الاتجاه للمصيف داخل بلدنا وبالفعل نفذنا أكثر من تجربة وأكثر من موسم وكان الإقبال كبيرا، وهو ما انعكس بالفعل على الاقتصاد السعودي كذلك».

يوجد تنوع كبير في مدينة جدة

وعن عوامل الجذب لمدينة جدة، قال قمصاني إنه يوجد تنوع كبير في مدينة جدة؛ المنطقة التاريخية لدينا ضمن اليونسكو تجذب محبين التاريخ والثقافة، ولدينا نادي اليخوت وهو أول ميناء سياحي في السعودية وأي شخص يمكنه السفر من خلاله، ولدينا فعاليات بحرية، ولدينا مسارح تقدم فعاليات عربية وخليجية وعالمية، وبالتالي تقديم الفعاليات وبأسعار مقبولة في متناول الأيدي تحفز الجميع على زيارة المملكة، وكذلك الإنفاق داخل المملكة من المواطنين والسائحين أيضا.

جدة فيها خليط ما بين التراث والتاريخ والثقافة والترفيه

واختتم قمصاني تصريحاته لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن جدة فيها خليط ما بين التراث والتاريخ والثقافة والترفيه، وأضاف: «رغم ذلك أمامنا مراحل كثيرة للوصول للحلم رغم أن الأساسيات موجودة، والاستهداف والفعاليات ورفع مستوى رضى الزائرين سيساعدنا في أن تكون جدة واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأحمر وفي العالم كذلك».