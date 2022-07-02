التنمية المحلية: فوز مصر بتنظيم المنتدى الحضري العالمي دليل على نجاح التجربة المصرية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن فوز مصر بتنظيم المنتدى الحضري العالمي 2024، يعبر عن ثقة الأمم المتحدة في جهود الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية، لافتا إلى أن ذلك دليل على ما تشهده مصر من تطور وتقدم في مجال العمران المستدام، وفوز مدينة القاهرة يعد شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية في التنمية الشاملة خلال السنوات الماضية.

التطوير في القاهرة تضمَّن القضاء على العشوائيات وبناء 42 مدينة جديدة

وأوضح «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التطوير في القاهرة تضمَّن القضاء على العشوائيات وبناء 42 مدينة جديدة في مصر، بالإضافة للمشروعات القومية التي احتلت المشهد على منصات الأمم المتحدة كأفضل المشروعات التنموية وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأشار «قاسم» إلى أن فوز مصر بتنظيم المنتدى الحضري 2024 يرسخ دور القاهرة المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز من جهود مصر في توفير منصات لمناقشة التحديات العالمية بما يؤكد نجاح التجربة المصرية، لافتا إلى أن مصر من أولى الدول التي تقدمت بتقرير طوعي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إطار الأجندة الحضرية الجديدة المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة.

مصر تشهد حركة من العمران منذ 2014 غير مسبوقة

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن مصر تشهد حركة من العمران منذ 2014 غير مسبوقة في تاريخها وتتضمَّن المناطق الحضارية القادمة والمدن الجديدة لما يعبر عن رؤية كاملة لمواجهة تحدي التنمية في عصر الرئيس السيسي، مضيفا أن تنظيم مصر للمنتدى يضمن تواجد أكبر عدد من الخبراء والوزراء على أراضيها لتبادل الخبرات مع الهيئات الأممية والحكومات والمجتمع المدني ولذلك دور كبير في تشجيع الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتنمية الشاملة من خلال شركات مع الحكومات الأخرى.

وقال إن الشركات تتضمن تعاون الحكومات مع القطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، ليتأكد المعني الحقيقي لحقوق الإنسان، موضحا أن مصر ساهمت بحضور متميز من خلال وزارة التنمية المحلية والإسكان.