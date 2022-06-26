التنمية المحلية: تنفيذ 20 ألف مشروع صغير بقروض 3.6 مليار جنيه خلال عام

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم خلال العام المالي 2021 /2202 في تنفيذ 20 مشروعاً بقروض 3.6 مليار جنيه، وفّرت أكثر من 153 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من «مشروعك» هو التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية.

تنمية ودفع عجلة الإنتاج

ونوّه شعراوي باهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك)، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة خلال العام المالى الحالى بعدد 2500 مشروع، يليها محافظة سوهاج بعدد 2400 مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ2119 مشروعا، ثم الدقهلية 2050 مشروعا، ثم الشرقية بعدد 2000 مشروع.

ووجه شعراوي القائمين على إدارة «مشروعك» بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

تدريب موظفي البرنامج

وشدد اللواء شعراوي القائمين على برنامج «مشروعك» بالاستمرار في تدريب موظفي البرنامج مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة، ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الجهات الأخري على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء «مشروعك» طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة، كما يجرى التنسيق مع بعض الشركات والهيئات المسؤولة عن ترويج وتسويق المنتجات المصرية إلكترونيًا، إضافة إلى قيام منصة «أيادي مصر» التي أطلقتها الوزارة بتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المنفذة من خلال «مشروعك» إلكترونيًا.

وأكد الاتفاق مع بعض الجامعات لتنظيم ندوات توعية للشباب بأهمية الاتجاه لريادة الأعمال وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال «مشروعك»، بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية، واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، و تطوير الأسواق القروية.

260 مقرا لـ«مشروعك» في المحافظات

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن «مشروعك» لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات، لكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

وشدد على أنه تم تغطية جميع المحافظات بـ260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات و تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب السادة المحافظين لتذليل أي معوقات.