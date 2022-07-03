النواب يناقش طلب إحاطة بشأن صعوبة الاستعلام عن تكافل وكرامة إلكترونيا

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، الخاص بصعوبة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن عدم فتح الموقع للعمل أو تعطله لفترات طويلة للاستعلام.

الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وكان النائب تقدم بطلبات إحاطة خاصة مماثلة تخص مشكلات المواقع الخاصة بتسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وكذلك السقوط المتكرر لسيستم التابلت لوزارة التربية والتعليم، ما أدى إلى الاستغناء عنه مؤخرا، والاستعاضة عنه بالامتحانات الورقية.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة ودراسة وبحث أسباب سقوط أو توقف المواقع المختلفة، حيث إن ذلك يؤثر بشدة على مصالح المواطنين ويخلق حالة من الحنق الشديد.

استخدامات المواقع الإلكترونية

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يطالب وبشدة أن تقوم وزارة الاتصالات والوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها لحل هذه المشاكل لأنه لا يعقل أننا في عام 2022 ودول كثيرة سبقتنا في التطور التكنولوجي، ولا يزال لدينا معاناة في استخدامات المواقع الإلكترونية بأغلب الوزارات المعنية سواء الصحة أو التضامن أو التعليم.

ولفت إلى تضارب تصريحات الوزراء واختلافها عن ما جاء في الموازنة المقدمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر في البيان المالي للموازنة تم ذكر أنه يتم إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وفي نفس البيان المالي تم ذكر الرقم 3 مليارات جنيه؟!، وكذلك تصريحات الوزيرة بخصوص أنه حاليا لدينا 3.7 مليون أسرة مشتركة، في حين أنه تم ذكر أن عدد المشتركين 3.55 مليون أسرة. متسائلا: ماذا تعنى الأرقام المتضاربة؟.