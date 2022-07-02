خبير مروري: الثقافة المرورية غير مكتملة.. ويجب التعريف بإنجازات الطرق

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، إن الثقافة المرورية غير مكتملة عند قائد السيارة والمواطن، وعدم اكتمالها نتيجة لقصور وعدم اهتمام بشبكة الطرق خلال الـ40 عاما الماضية، بالإضافة للتقصير من الإعلام المرئي أو المسموع، وأنه يجب متابعة الافتتاحات بشكل دوري على مختلف وسائل الإعلام لتعريف المواطن أيضا بالطرق البديلة خلال عمل المشروعات القومية المتعلقة بالقاهرة.

طريق سريع وأحد الطرق المهمة على مستوى شبكة الطرق

وأوضح « هشام » في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الطريق الساحلي «الإسكندرية - مطروح»، هو جزء من الطريق الساحلي الدولي، وهو طريق سريع وأحد الطرق المهمة على مستوى شبكة الطرق، لافتا إلى أن طريق الساحل الشمالي لا زال حتى الآن تحت الإنشاء ولم ينته العمل به، مطالبا المواطنين بالالتزام بإرشادات المرور حتى يتم الانتهاء منه.

لجنة لمتابعة المشكلات أو العيوب التي تظهر في الطريق

وأشار اللواء أحمد هشام، إلى أن هناك لجنة لمتابعة المشكلات أو العيوب التي تظهر في الطريق، نتيجة لتكدس المواطنين أمام القرى السياحية، بالإضافة لوضع لوحات إرشادية وتنظيمية وتحذيرية طول الطريق، مع تكثيف الخدمات المرورية بطول الطريق.

وأكد اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، أن شبكة الطرق التي تعمل عليها لادولة المصرية هى أساس البنية التحتية لأي كيان اقتصادى في أي دولة متحضرة تسعى لتحقيق معدلات نمو ورخاء، لافتا إلى أن ملف الطرق كان ومازال على رأس أولوية القيادة السياسية المصرية، وأصبحت النتيجة أن مصر شهدت شبكة طرق لم يسبق لها مثيل فى تاريخها.