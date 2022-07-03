حظك اليوم برج الجدي السبت 3-7-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج الجدي يبدو ناضج وأكبر من أقرانه، فهو يميل للذهاب الى المدرسة والتعلم، وتعتبر الهدية المثالية لهذا البرج هي الكتب التعليمية.

في إطار حرص بوابة «الوطن» في تقديم خدمات اخبارية تنشر على مدار اليوم، تعرض فيما يلي لمواليد برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الجدي يكون القمر وزحل متنافران في منزلي المال واليوم عليك بوضع ميزانية محددة لتتغلب على الأزمات ويجب أن تراجع جيدا خطواتك في العمل.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، فأنه بالرغم الضغوط والتشوش.. لديك اليوم طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

مشاهير برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بقدرته على التفكير العملي، فهو يعمل دائمًا على تطوير مهاراته وقدراته العملية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.