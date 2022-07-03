حظك اليوم برج الدلو السبت 3-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الطيبة والقلب الأبيض من أبرز صفات مواليد برج الدلو، على الرغم من أنه يبدو بارد وهادئ، تجعل البعض يعتقد أنه متكبر، لكن مع الوقت يكتسب الثقة فهو يتحول تمامًا.

في إطار حرص بوابة «الوطن» في تقديم خدمات إخبارية تنشر على مدار اليوم، تعرض فيما يلي لمواليد برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الدلو يكون القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا وتأن في أقوالك وردود أفعالك واحمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك، وعليك بالصبر مع الأحباب ومع شريك حياتك.

مشاهير برج الدلو

يٌعرف مولود برج الدلو بالهدوء في أصعب المواقف، والذكاء الحاد الذي يجعله يستفيد من خسارته آيا كانت العواقب، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.