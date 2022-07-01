حلمي عبدالباقي يناشد هاني شاكر بالتراجع عن الاستقالة: النقابة بحاجة لك

ناشد الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بالعودة عن قرار استقالته، مشيرًا إلى أن أمير الغناء العربي قيمة وقامة كبيرة كنقيب وكفنان.

حلمي عبد الباقي: استقالة هاني شاكر خسارة لنا

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «أستاذ هاني شاكر لا ينكر أحد أنه قيمة فنية كبيرة جدا، وإنسان محترم وعطوف وحنين جدا، وبجد شرفت أني كنت معاه في نفس المجلس، وطبعا استقالته خسارة كبيرة علينا كموسيقيين وكفانين، لأن أستاذ هاني شاكر وجهة محترمة جدا».

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية بحاجة إلى الفنان هاني شاكر وأن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وعددا كبيرا من الفنانين يرفضون هذه الاستقالة: «ناس كتير بترفض استقالته وبتمنى أنه يرجع عنها».

حلمي عبدالباقي يوجه رسالة إلى هاني شاكر

كما وجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر في حالة قبوله التراجع عن قرار الاستقالة: «أنا بوجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر لو رجع عن قرار الاستقالة وأنا بتمنى ذلك أن يهتم إن وجهة النقيب ومن يعتمد عليهم خلال عمله في النقابة هم أهم بكثير من النقيب نفسه».

وأشار «عبد الباقي» أن الفنان هاني شاكر كان له العديد من الإنجازات طوال فترة توليه نقابة المهن الموسيقية، ولعل أبرزها كان محاولته طول الوقت الحفاظ على الذوق العام، وتقنين وضع مطربي المهرجانات: «كانت خطوة مهمة جدًا لأن من أولويات النقابة الحفاظ على الذوق العام، والناس دي كانت بتقول أي كلام مسف ويدخل البيوت لأن السوشيال ميديا بقت عامل رئيسي، فكان لازم من ضمن أولوياته كنقيب وفنان له تاريخ واسم إنه يقنن أوضاعهم، ودا من ضمن الحاجات اللي محسوبة له».

استقالة هاني شاكر

وكان الفنان هاني شارك أعلن استقالته من نقابة المهن الموسيقية على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت في المؤتمر الصحفي للنقابة بين حسن شاكوش وأعضاء النقابة من جهة وشعبة الإيقاع من جهة أخرى بسبب رفضهم لعودة شاكوش بعد إهانته لهم.